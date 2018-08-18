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Боевики придумали очередной фейк об украинских военных

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Двое украинских военных получили ранения, боевики продолжают стрелять по окрестностям мирных городов. Снова в сводках штаба начали появляться городки на окраинах Донецка – Марьинка и Красногоровка, в которых еще месяц назад наблюдали относительную тишину. Лупят и на Луганщине. Под огнем стрелкового оружия – Крымское. И самым горячим является приморское направление.

Об этом в прямом эфире рассказал военный корреспондент 24 канала Алексей Годзенко.

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Боевики 40 раз обстреляли украинские позиции. Адекватный ответ с украинской стороны на них не задержался. Вследствие этого ответа двое пророссийских боевиков были ликвидированы, а один ранен.

В ходе боевых действий с нашей стороны легко ранены двое бойцов. С ними все хорошо, им была оказана помощь. Относительно самих обстрелов, они происходили практически по всей линии фронта. Сегодня, 18 августа, правда, меньше чем в последние дни использовали тяжелую артиллерию. Однако все равно использовали минометы, по крайней мере, 82-го калибра. Также, конечно, было стрелковое оружие разных калибров и гранатометы различных систем.

По словам военкора, вчера, 17 августа, террористы придумали очередную байку о том, что "злобные укропы" обстреляли Международный Комитет Красного Креста в Старомихайловке. "То, что какой-то обстрел в том районе был, подтвердили, как мне известно, и в самом Красном Кресте" Однако оттуда Красный Крест спокойно себе поехал и ничего не произошло", – отметил Годзенко.

Мы вчера как раз работали в бригаде, которая стоит как раз в том направлении. Там было абсолютно тихо. Даже в том районе, откуда в теории мог вестись этот псевдообстрел. Также пытались узнать в бригаде, там вообще ничего не знали об информации, которую распространяют пророссийские боевики. Сделали вывод, что это очередной такой фейк. Фейки надо делать, наверное, если ничего не получается сделать на фронте,
– подчеркнул военный корреспондент.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Новости Луганска Украина – Россия Война на Донбассе Новости Донецка
Источник: 24 канал
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