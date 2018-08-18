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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Бойовики вигадали черговий фейк про українських військових

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Двоє українських військових отримали поранення, бойовики продовжують гатити по околицях мирних міст. Знову у зведеннях штабу почали з'являтись містечка на околицях Донецька – Мар'їнка та Красногорівка, у яких ще місяць тому спостерігали відносну тишу. Гатять і на Луганщині. Під вогнем стрілецької зброї – Кримське. Та найгарячішим є приморський напрямок.

Про це у прямому ефірі розповів воєнний кореспондент 24 каналу Олексій Годзенко.

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Бойовики 40 разів обстріляли українські позиції. Адекватна відповідь з української сторони на них не забарилася. Внаслідок цієї відповіді двоє проросійських бойовиків було ліквідовано, а одного поранено.

В ході бойових дій з нашої сторони було легко поранено двох бійців. З ними все добре, їм була надана допомога. Щодо самих обстрілів, вони відбувались практично по всій лінії фронту. Сьогодні, 18 серпня, щоправда, менше ніж в останні дні використовували важку артилерію. Проте все одно використовували міномети, принаймні, 82-го калібру. Також, звичайно, була стрілецька зброя різних калібрів та гранатомети різних систем. 

За словами вожнкора, вчора, 17 серпня, терористи вигадали чергову байку про те, що "злобні укропи" обстріляли Міжнародний Комітет Червоного Хреста у Старомихайлівці. "Те, що якийсь обстріл в тому районі був, підтвердили, як мені відомо, і в самому Червоному Хресті" Проте звідти Червоний Хрест спокійно собі поїхав і нічого не відбулось", – зазначив Годзенко.

Ми вчора якраз працювали в бригаді, яка стоїть якраз в тому напрямку. Там було абсолютно тихо. Навіть в тому районі, звідки в теорії міг вестись оцей псевдообстріл. Також намагались дізнатись в бригаді, там взагалі нічого не знали про інформацію, яку розповсюджують проросійські бойовики. Зробили висновок, що це черговий такий фейк. Фейки треба робити, напевно, якщо нічого не виходить зробити на фронті,
– підкреслив воєнний кореспондент.

 

 

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Луганська
Джерело: 24 канал
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