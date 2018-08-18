Ситуація на Донбасі: бойовики поранили українських військових, проте самі зазнали втрат

Протягом п’ятниці, 17 серпня, проросійські бойовики в районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі 40 разів обстріляли позиції українських військових. При цьому один з ворожих обстрілів був здійснений із забороненого мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Зазначимо, що внаслідок бойових дій 2 українських військових зазнали легких поранень і обійшлося без втрат. Щодо російських окупаційних військ, то ліквідовані 2 бойовиків та ще 1 зазнав поранення.

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В ООС уточнили, що протягом 17 серпня російські окупаційні війська вели прицільні обстріли з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, а також з міномету калібром 82 міліметри.

Під ворожі обстріли потрапили українські захисники Кримського, Новозванівки, Новолуганського, Луганського, Мар’їнки, Красногорівки, Невельського, Новомихайлівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Зазначається, що проросійські бойовики обстріляли з мінометів калібром 82 міліметри українських захисників Чермалика.

З початку доби 18 серпня проросійські бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових у районах Кримського, Лебединського, Павлополя та Широкиного.