Ситуация на Донбассе: боевики ранили украинских военных, однако сами понесли потери

В течение пятницы, 17 августа, пророссийские боевики в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 40 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом один из вражеских обстрелов был осуществлен из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отметим, что в результате боевых действий 2 украинских военных получили легкие ранения и обошлось без потерь. Относительно российских оккупационных войск, то ликвидированы 2 боевика и еще 1 получил ранения.

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В ООС уточнили, что в течение 17 августа российские оккупационные войска вели прицельные обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, а также из миномета калибром 82 миллиметра.

Под вражеские обстрелы попали украинские защитники Крымского, Новозвановки, Новолуганского, Луганского, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Новомихайловки, Чермалика, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Отмечается, что пророссийские боевики обстреляли из минометов калибром 82 миллиметра украинских защитников Чермалика.

С начала суток 18 августа пророссийские боевики 4 раза открывали огонь по позициям украинских военных в районах Крымского, Лебединского, Павлополя и Широкино.