Боевики применили минометы, среди украинцев без потерь, – Штаб АТО

За субботу, 3 марта, боевики совершили 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал.

Оружие большого калибра – 120 мм минометы – оккупанты применили вблизи Водяного на Приазовье. Из 82-мм минометов били неподалеку Песков, сообщили в штабе.

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Также 82-мм минометы противник использовал и на Луганском направлении. Там с помощью этого вооружения, а также гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь вокруг Крымского. Из гранатометов различных типов захватчики обстреливали наших защитников у Луганского, Новгородского, Станицы Луганской и Счастья, а из стрелкового оружия оккупанты нарушали перемирие на подступах к Малиновому.