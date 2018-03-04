Бойовики застосували міномети, серед українців без втрат, – Штаб АТО

За суботу, 3 березня, бойовики здійснили 8 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав.

Зброю великого калібру – 120-мм міномети – окупанти застосували поблизу Водяного на Приазов’ї. Зі 82-мм мінометів били неподалік Пісків, повідомили у Штабі.

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Також 82-мм міномети противник використав і на Луганському напрямку. Там за допомогою цього озброєння, а також гранатометів і стрілецької зброї ворог вів вогонь довкола Кримського. З гранатометів різних типів загарбники обстрілювали наших захисників біля Луганського, Новгородського, Станиці Луганської і Щастя, а зі стрілецької зброї окупанти порушували перемир’я на підступах до Малинового.