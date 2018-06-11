09:43
11 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 12°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    24°C 15°C
  • четверг
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Боевики применили запрещенное оружие на Донбассе: среди украинских военных есть раненые

78 Читати новину українською
Боевики применили на Донбассе 120-миллиметровые минометы
Боевики применили на Донбассе 120-миллиметровые минометы / Телеграф

За сутки в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе российские оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из этого количества пророссийские боевики 7 раз применяли запрещенные минскими соглашениями 120-ти и 82-миллиметровые минометы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что потерь среди украинских военных нет, 3 бойцов получили ранения. Они неотложно были эвакуированы в госпиталь, жизни военных ничего не угрожает.

Читайте также: Опубликовано видео ракетного удара украинских бойцов по позициям боевиков на Донбассе

В то же время украинская разведка сообщила, что в результате ведения активной обороны украинские военные на Донбассе ликвидировали 1 пророссийского боевика, еще 3 получили ранения.

На Луганщине самые активные боевые действия происходили в районе Новотошковского. На Донецком направлении подразделения ООС вели активную оборону в районе Опытного. В штабе также отметили, что адекватный ответ враг получил на Мариупольском направлении – вблизи Павлополя, Водяного и Лебединского.

Кроме того, в ночь на понедельник, 11 июня, в районе Новотошковского российские оккупационные силы открыли огонь из запрещенных 122-миллиметровых артиллерийских систем, подвергая опасности мирных жителей ближайших населенных пунктов.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Жертвы
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук