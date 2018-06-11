Боевики применили запрещенное оружие на Донбассе: среди украинских военных есть раненые

За сутки в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе российские оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из этого количества пророссийские боевики 7 раз применяли запрещенные минскими соглашениями 120-ти и 82-миллиметровые минометы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что потерь среди украинских военных нет, 3 бойцов получили ранения. Они неотложно были эвакуированы в госпиталь, жизни военных ничего не угрожает.

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В то же время украинская разведка сообщила, что в результате ведения активной обороны украинские военные на Донбассе ликвидировали 1 пророссийского боевика, еще 3 получили ранения.

На Луганщине самые активные боевые действия происходили в районе Новотошковского. На Донецком направлении подразделения ООС вели активную оборону в районе Опытного. В штабе также отметили, что адекватный ответ враг получил на Мариупольском направлении – вблизи Павлополя, Водяного и Лебединского.

Кроме того, в ночь на понедельник, 11 июня, в районе Новотошковского российские оккупационные силы открыли огонь из запрещенных 122-миллиметровых артиллерийских систем, подвергая опасности мирных жителей ближайших населенных пунктов.