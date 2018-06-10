Опубликовано видео ракетного удара украинских бойцов по позициям боевиков на Донбассе
Волонтеры опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован мощный ракетный удар украинских военных по позициям пророссийских боевиков на Донбассе. Этот удар волонтеры назвали превентивным.
Видео опубликовано на Facebook-странице движения "Вернись живым".
"Превентивный удар по целям, которые представляют потенциальную угрозу личному составу и гражданским лицам неподалеку от линии разграничения – один из действенных методов в военной стратегии", – отмечается в сообщении.
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Волонтеры добавили, что так было и с этой враждеской позицией. Удар украинские военные нанесли после того, как аероразведчики заметили транспорт и выгрузку противником 120-миллиметровых мин и развертывание двух минометных расчетов.
"Перед обстрелом весь личный состав террористов собрался посоветоваться в блиндаже, но так и не смог воплотить задуманное", – добавили волонтеры.