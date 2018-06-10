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Опубликовано видео ракетного удара украинских бойцов по позициям боевиков на Донбассе

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Кадры ракетного удара украинских военных по позициям боевиков на Донбассе
Кадры ракетного удара украинских военных по позициям боевиков на Донбассе / Скриншот из видео

Волонтеры опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован мощный ракетный удар украинских военных по позициям пророссийских боевиков на Донбассе. Этот удар волонтеры назвали превентивным.

Видео опубликовано на Facebook-странице движения "Вернись живым".

"Превентивный удар по целям, которые представляют потенциальную угрозу личному составу и гражданским лицам неподалеку от линии разграничения – один из действенных методов в военной стратегии", – отмечается в сообщении.

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Волонтеры добавили, что так было и с этой враждеской позицией. Удар украинские военные нанесли после того, как аероразведчики заметили транспорт и выгрузку противником 120-миллиметровых мин и развертывание двух минометных расчетов.

"Перед обстрелом весь личный состав террористов собрался посоветоваться в блиндаже, но так и не смог воплотить задуманное", – добавили волонтеры.


 

Теги: Новости Украины Волонтеры Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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