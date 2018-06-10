Опубліковане відео ракетного удару українських бійців по позиціях бойовиків на Донбасі
Волонтери опублікували відеозапис, на якому зафіксований потужний ракетний удар українських військових по позиціях проросійських бойовиків на Донбасі. Цей удар волонтери назвали превентивним.
Відео опубліковане на Facebook-сторінці руху "Повернись живим".
"Превентивний удар по цілях, які становлять потенційну загрозу особовому складу і цивільним особам неподалік лінії розмежування – один з дієвих методів у військовій стратегії", – зазначається у повідомленні.
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Волонтери додали, що так було і з цією ворожою позицією. Удару українські військові завдали після того, як аеророзвідники помітили транспорт і вивантаження противником 120-міліметрових мін та розгортання двох мінометних розрахунків.
"Перед обстрілом весь особовий склад терористів зібрався порадитись у бліндажі, але так і не зміг втілити заплановане", – додали волонтери.