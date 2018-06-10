12:26
10 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 13°C
  • понеділок
    29°C 15°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Опубліковане відео ракетного удару українських бійців по позиціях бойовиків на Донбасі

898 Читать новость на русском
Кадри ракетного удару українських військових по позиціях бойовиків на Донбасі
Кадри ракетного удару українських військових по позиціях бойовиків на Донбасі / Скріншот з відео

Волонтери опублікували відеозапис, на якому зафіксований потужний ракетний удар українських військових по позиціях проросійських бойовиків на Донбасі. Цей удар волонтери назвали превентивним.

Відео опубліковане на Facebook-сторінці руху "Повернись живим".

"Превентивний удар по цілях, які становлять потенційну загрозу особовому складу і цивільним особам неподалік лінії розмежування – один з дієвих методів у військовій стратегії", – зазначається у повідомленні.

Читайте також: Український волонтер спростував побрехеньку проросійських бойовиків про ЗСУ

Волонтери додали, що так було і з цією ворожою позицією. Удару українські військові завдали після того, як аеророзвідники помітили транспорт і вивантаження противником 120-міліметрових мін та розгортання двох мінометних розрахунків.

"Перед обстрілом весь особовий склад терористів зібрався порадитись у бліндажі, але так і не зміг втілити заплановане", – додали волонтери.


 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Волонтери Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук