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Бойовики застосували заборонену зброю на Донбасі: серед українських військових є поранені

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Бойовики застосували на Донбасі 120-міліметрові міномети
Бойовики застосували на Донбасі 120-міліметрові міномети / Телеграф

За добу в районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі російські окупаційні війська 32 рази порушили режим припинення вогню. З цієї кількості проросійські бойовики 7 разів застосовували заборонені мінськими угодами 120-ти та 82-міліметрові міномети.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що втрат серед українських військових немає, проте 3 бійців отримали поранення. Їх невідкладно було евакуйовано до шпиталю, життю військових нічого не загрожує.

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Водночас українська розвідка сповістила, що в результаті ведення активної оборони українські військові на Донбасі ліквідували 1 проросійського бойовика, ще та 3 отримали поранення.

На Луганщині найактивніші бойові дії відбувалися в районі Новотошківського. На Донецькому напрямку підрозділи ООС вели активну оборону в районі Опитного. У штабі також зазначили, що адекватну відповідь ворог отримав на Маріупольському напрямку – поблизу Павлополя, Водяного та Лебединського.

Окрім того, в ніч проти понеділка, 11 червня, в районі Новотошківського російські окупаційні сили відкрили вогонь із заборонених 122-міліметрових артилерійських систем, наражаючи на небезпеку мирних жителів найближчих населених пунктів.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
Джерело: 24 канал
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