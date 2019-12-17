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      Боевики продолжают стрелять по подразделениям ВСУ на Донбассе: один украинский военный ранен

      26 Читати новину українською
      Обстрелы на Донбассе не утихают / mil.gov.ua

      16 декабря вооруженные пророссийские боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение.

      Оккупанты обстреляли подразделения ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает прессцентр штаба ООС.

      К теме: Потери Украины и боевиков на Донбассе в декабре: цифры и имена погибших

      Один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

      • неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 мм было выпущено 20 мин;

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 4 обстрела:

      • вблизи Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;
      • вблизи Шахты Бутовка – из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • в районе населенного пункта Павлополь – из минометов калибра 82 мм;
      • неподалеку Широкино – из 82 мм минометов было выпущено 10 мин.

      С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Новолуганского враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      Отметим, что за первую половину декабря Объединенные силы получили 20 потерь, среди которых 9 украинских военных погибли.

      Кто из украинских военных погиб в декабре

      • нацгвардеец Сергей Михальчук (21 год) – 14 декабря во время артиллерийской атаки прикрыл собственным телом своего собрата;
      • пехотинец Андрей Дзюба (26 лет) – 11 декабря погиб во время выполнения боевого задания;
      • воин механизированной бригады Андрей Войтович (29 лет) – 9 декабря погиб в результате подрыва;
      • младший сержант Виктор Прусский (49 лет) – 9 декабря погиб в результате подрыва;
      • старший сержант Сергей Сирота (22 года) – 9 декабря погиб в результате подрыва;

      Андрей Войтович, Виктор Прусский и Сергей Сирота вместе погибли от подрыва, который произошел в результате вражеского обстрела.

      • "черный запорожец" Дмитрий Темный (28 лет) – 7 декабря погиб в результате вражеского обстрела;
      • спецназовец СБУ Денис Волочаев – 1 декабря погиб от вражеского обстрела;
      • спецназовец СБУ Дмитрий Каплунов – 1 декабря погиб от вражеского обстрела.

      Денис Волочаєв и Дмитрий Каплунов были снайперами спецподразделения "Альфа", работали в особо тяжелой точке для снайперов, где им противостояли боевики с новейшим оборудованием слежения.

      В период с 1 по 15 декабря еще 12 украинских военных получили боевые ранения.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости политики
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