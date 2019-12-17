Боевики продолжают стрелять по подразделениям ВСУ на Донбассе: один украинский военный ранен

16 декабря вооруженные пророссийские боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение.

Оккупанты обстреляли подразделения ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает прессцентр штаба ООС.

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Один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 мм было выпущено 20 мин;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 4 обстрела:

вблизи Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;

вблизи Шахты Бутовка – из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Павлополь – из минометов калибра 82 мм;

неподалеку Широкино – из 82 мм минометов было выпущено 10 мин.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Новолуганского враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Отметим, что за первую половину декабря Объединенные силы получили 20 потерь, среди которых 9 украинских военных погибли.

Кто из украинских военных погиб в декабре

нацгвардеец Сергей Михальчук (21 год) – 14 декабря во время артиллерийской атаки прикрыл собственным телом своего собрата;

пехотинец Андрей Дзюба (26 лет) – 11 декабря погиб во время выполнения боевого задания;

воин механизированной бригады Андрей Войтович (29 лет) – 9 декабря погиб в результате подрыва;

младший сержант Виктор Прусский (49 лет) – 9 декабря погиб в результате подрыва;

старший сержант Сергей Сирота (22 года) – 9 декабря погиб в результате подрыва;

Андрей Войтович, Виктор Прусский и Сергей Сирота вместе погибли от подрыва, который произошел в результате вражеского обстрела.

"черный запорожец" Дмитрий Темный (28 лет) – 7 декабря погиб в результате вражеского обстрела;

спецназовец СБУ Денис Волочаев – 1 декабря погиб от вражеского обстрела;

спецназовец СБУ Дмитрий Каплунов – 1 декабря погиб от вражеского обстрела.

Денис Волочаєв и Дмитрий Каплунов были снайперами спецподразделения "Альфа", работали в особо тяжелой точке для снайперов, где им противостояли боевики с новейшим оборудованием слежения.

В период с 1 по 15 декабря еще 12 украинских военных получили боевые ранения.