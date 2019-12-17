Бойовики продовжують гатити по підрозділах ЗСУ на Донбасі: один український військовий поранений
16 грудня збройні проросійські бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.
Окупанти обстріляли підрозділи ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
До теми: Втрати України і бойовиків на Донбасі у грудні: цифри та імена загиблих
Один обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":
- неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм було випущено 20 мін;
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:
- поблизу Верхньоторецького – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї;
- поряд Шахти Бутівка – з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм;
- неподалік Широкиного – з 82 мм мінометів було випущено 10 мін.
З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Новолуганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Відзначимо, що за першу половину грудня Об'єднані сили зазнали 20 втрат, серед яких 9 українських військових загинули.
Хто з українських військових загинув у грудні
- нацгвардієць Сергій Михальчук (21 рік) – 14 грудня під час артилерійської атаки прикрив власним тілом свого побратима;
- піхотинець Андрій Дзюба (26 років) – 11 грудня загинув під час виконання бойового завдання;
- воїн механізованої бригади Андрій Войтович (29 років) – 9 грудня загинув внаслідок підриву;
- молодший сержант Віктор Пруський (49 років) – 9 грудня загинув внаслідок підриву;
- старший сержант Сергій Сирота (22 роки) – 9 грудня загинув внаслідок підриву;
Андрій Войтович, Віктор Пруський та Сергій Сирота разом загинули від підриву, який трапився внаслідок ворожого обстрілу.
- "чорний запорожець" Дмитро Темний (28 років) – 7 грудня загинув внаслідок ворожого обстрілу;
- спецпризначинець СБУ Денис Волочаєв – 1 грудня загинув від ворожого обстрілу;
- спецпризначинець СБУ Дмитро Каплунов – 1 грудня загинув від ворожого обстрілу.
Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов були снайперами спецпідрозділу "Альфа", працювали в особливо важкій точці для снайперів, де їм протистояли бойовики з новітнім обладнанням стеження.
У період з 1 до 15 грудня ще 12 українських військових зазнали бойових поранень.