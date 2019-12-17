07:45
17 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вазелін для політиків РФ. Новий космічний провал
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 грудня
      Вєсті.UA: Спадок Дубінського від Януковича. Новий секс-скандал у Раді
      Вєсті.UA
      19:19, 16 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      Бойовики продовжують гатити по підрозділах ЗСУ на Донбасі: один український військовий поранений

      47 Читать новость на русском
      Обстріли на Донбасі не вщухають / mil.gov.ua

      16 грудня збройні проросійські бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.

      Окупанти обстріляли підрозділи ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

      До теми: Втрати України і бойовиків на Донбасі у грудні: цифри та імена загиблих

      Один обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

      • неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм було випущено 20 мін;

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

      • поблизу Верхньоторецького – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї;
      • поряд Шахти Бутівка – з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • в районі населеного пункту Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм;
      • неподалік Широкиного – з 82 мм мінометів було випущено 10 мін.

      З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Новолуганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      Відзначимо, що за першу половину грудня Об'єднані сили зазнали 20 втрат, серед яких 9 українських військових загинули.

      Хто з українських військових загинув у грудні

      • нацгвардієць Сергій Михальчук (21 рік) – 14 грудня під час артилерійської атаки прикрив власним тілом свого побратима;
      • піхотинець Андрій Дзюба (26 років) – 11 грудня загинув під час виконання бойового завдання;
      • воїн механізованої бригади Андрій Войтович (29 років) – 9 грудня загинув внаслідок підриву;
      • молодший сержант Віктор Пруський (49 років) – 9 грудня загинув внаслідок підриву;
      • старший сержант Сергій Сирота (22 роки) – 9 грудня загинув внаслідок підриву;

      Андрій Войтович, Віктор Пруський та Сергій Сирота разом загинули від підриву, який трапився внаслідок ворожого обстрілу.

      • "чорний запорожець" Дмитро Темний (28 років) – 7 грудня загинув внаслідок ворожого обстрілу;
      • спецпризначинець СБУ Денис Волочаєв – 1 грудня загинув від ворожого обстрілу;
      • спецпризначинець СБУ Дмитро Каплунов – 1 грудня загинув від ворожого обстрілу.

      Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов були снайперами спецпідрозділу "Альфа", працювали в особливо важкій точці для снайперів, де їм протистояли бойовики з новітнім обладнанням стеження.

      У період з 1 до 15 грудня ще 12 українських військових зазнали бойових поранень.

      Антоненко має стовідсоткове алібі, – адвокат підозрюваного у справі Шеремета
      сьогодні
      1131
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:20 Лол, треш, мем: як добре ви знаєте молодіжний сленг – тест
      Василь Денисюк 874
      сьогодні , 06:50 Антоненко має стовідсоткове алібі, – адвокат підозрюваного у справі Шеремета
      Дмитро Гнап 1130
      сьогодні , 06:30 Пожежа в Одесі: волонтери розповіли про скандальні подробиці
      Євгенія Мазур 5500
      16 грудня , 22:30 Головні новини 16 грудня: зміни до Конституції від Зеленського, нові гучні призначення
      Андрій Шляхтін 1772
      16 грудня , 22:00 Голі за кермом та мочаться на авто: підбірка смішних правил дорожнього руху з усього світу
      Борис Немировський 2287
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук