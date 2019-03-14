Боевики ранили украинских военных на Донбассе, однако сами понесли потери

Двое украинских военных получили ранения 13 марта в результате обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе. Оккупанты за сутки дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил.

При этом, по данным украинской разведки, был ликвидирован 1 пророссийский боевик и еще 3 – ранены, сообщили в штабе ООС.

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Российские оккупационные силы обстреляли украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки и из снайперского оружия – вблизи Марьинки.

Украинские бойцы давали адекватный ответ с огнем дежурных огневых средств на обстрелы боевиков.

В штабе заверили, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.