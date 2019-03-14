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      Сколько военных погибли на Донбассе с начала 2019 года

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      С начала 2019 года на Донбассе погибли 12 военных
      С начала 2019 года на Донбассе погибли 12 военных / Фото из открытых источников

      С 29 декабря 2018 года по 7 марта 2019 года во время русско-украинской войны на Донбассе погибли 12 военнослужащих, еще более сотни получили ранения.

      Украина направила ОБСЕ ноту с просьбой проинформировать страны-участницы организации и Норманского формата об обстрелах и провокациях боевиков на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко на брифинге в Киеве.

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      В документе МИД указаны все случаи нарушения перемирия, о котором ТКГ договорилась на период с 29 декабря 2018 года по 7 марта 2019 года включительно. В общем, украинская сторона зафиксировала 561 случай нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск России.

      При этом, боевики 251 раз применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.

      Вооруженными формированиями РФ на постоянной основе осуществлялись провокации и обстрелы. Следствием этого за период с 29 декабря 2018 года по 7 марта 2019 года ВСУ понесли потери – 12 военных погибли и 105 получили ранения,
      – рассказала Зеленко.

      Особенно украинская сторона обеспокоена обстрелами не только позиций армии, но и объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения.

      Поэтому Украина будет рассматривать такие провокации боевиков как прямое нарушение Минских договоренностей, игнорирование договоренностей Трехсторонней контактной группы и целенаправленные шаги для дестабилизации ситуации на оккупированных территориях Донбасса.


      Оккупированные Россией территории на Донбассе

      Сколько военных и мирных жителей погибло на Донбассе за 5 лет?
      С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2949 украинских военнослужащих. Однако, жертвами конфликта стали не только бойцы армии, но и мирное население. В целом с начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч получили ранения.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Оружие ОБСЕ МИД Украины Жертвы
      Источник: 24 канал
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