Скільки військових загинуло на Донбасі з початку 2019 року

З 29 грудня 2018 року по 7 березня 2019 року під час російсько-української війни на Донбасі загинули 12 військовослужбовців, ще понад сотня отримали поранення.

Україна направила ОБСЄ ноту з проханням проінформувати країни-учасниці організації та Норманського формату про обстріли та провокації бойовиків на Донбасі. Про це повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко на брифінгу у Києві.

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У документі МЗС зазначено всі випадки порушення перемир'я, про яке ТКГ домовилася на період з 29 грудня 2018 року по 7 березня 2019 року включно. Загалом, українська сторона зафіксувала 561 випадок порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних військ Росії.

При цьому, бойовики 251 раз застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Збройними формуваннями РФ на постійній основі здійснювались провокації та обстріли. Наслідком цього за період з 29 грудня 2018 року по 7 березня 2019 року ЗСУ зазнали втрат – 12 військових загинули і 105 зазнали поранення,

– розповіла Зеленко.

Особливо українська сторона занепокоєна обстрілами не лише позицій армії, а й об’єктів цивільної інфраструктури та мирного населення.

Тому, Україна буде розглядати такі провокації бойовиків як пряме порушення Мінських домовленостей, ігнорування домовленостей Тристоронньої контактної групи і цілеспрямовані кроки для дестабілізації ситуації на окупованих територіях Донбасу.



Окуповані Росією території на Донбасі

Скільки військових та мирних жителів загинуло на Донбасі за 5 років? З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Проте, жертвами конфлікту стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.