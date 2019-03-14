Бойовики поранили українських військових на Донбасі, проте самі зазнали втрат

Двоє українських військових зазнали поранень 13 березня внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі. Окупанти за добу двічі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції об’єднаних сил.

При цьому, за даними української розвідки, було ліквідовано 1 проросійського бойовика та ще 3 – поранено, повідомили у штабі ООС.

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Російські окупаційні сили обстріляли українських військових із станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї у районі Авдіївки та зі снайперської зброї – поблизу Мар’їнки.

Українські бійці давали адекватну відповідь вогнем з чергових вогневих засобів на обстріли бойовиків.

У штабі запевнили, що Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.