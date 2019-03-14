08:54
14 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штатний священик "Роскосмосу". Галкін готував теракт проти Кіркорова
      Вєсті Кремля
      22:19, 13 березня
      Вєсті. UA: Секрет багатства Ахметова. Як боротися з привидами комунізму
      Вєсті.UA
      19:22, 13 березня
      Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, 13 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Бойовики поранили українських військових на Донбасі, проте самі зазнали втрат

      297 Читать новость на русском
      Ситуація на Донбасі: поранено 2 бійців ООС
      Ситуація на Донбасі: поранено 2 бійців ООС / Ілюстративне фото

      Двоє українських військових зазнали поранень 13 березня внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі. Окупанти за добу двічі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції об’єднаних сил.

      При цьому, за даними української розвідки, було ліквідовано 1 проросійського бойовика та ще 3 – поранено, повідомили у штабі ООС.

      Читайте також: Скільки військових загинуло на Донбасі з початку 2019 року

      Російські окупаційні сили обстріляли українських військових із станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї у районі Авдіївки та зі снайперської зброї – поблизу Мар’їнки.

      Українські бійці давали адекватну відповідь вогнем з чергових вогневих засобів на обстріли бойовиків.

      У штабі запевнили, що Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

      Карта окупованих територій Донбасу

      blog_ava
      Надія Мейхер показала, як виглядає без макіяжу
      сьогодні
      1331
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Навіть мафія може позаздрити українським корупціонерам
      сьогодні , 08:43 Навіть мафія може позаздрити українським корупціонерам
      Артем Овдієнко 336
      Динамо – Челсі: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
      сьогодні , 08:05 Динамо – Челсі: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
      124
      Головні новини 13 березня: активісти з "Нацкорпусу" знову зустріли Порошенка та вирок Манафорту
      сьогодні , 08:03 Головні новини 13 березня: активісти з "Нацкорпусу" знову зустріли Порошенка та вирок Манафорту
      2979
      Момент, когда мы потеряли свой город, – история жителя Донецка
      13 березня , 22:00 Момент, когда мы потеряли свой город, – история жителя Донецка
      Повернись живим 1865
      Авіакатастрофа в Ефіопії: які країни заборонили літаки Boeing 737 Max 8
      13 березня , 21:38 Авіакатастрофа в Ефіопії: які країни заборонили літаки Boeing 737 Max 8
      1779
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук