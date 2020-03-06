Боевики распространили новый фейк о ВСУ: военные на провокации не ведутся

Подконтрольные России боевики распространили новый фейк об украинских военных. Оккупанты утверждают, что наши защитники якобы вернулись на позиции в районе Богдановки – Петровского, где произошло разведения войск. В штабе ООС такую информацию опровергли.

Целью российских оккупантов является дискредитация украинских подразделений и обвинения военных в срыве минских договоренностей, пишет штаб Операции Объединенных сил в Фейсбуке.

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Любые новости пропагандистских СМИ о якобы возвращении подразделений ООС на участок разведения сил и средств №3 в районе Богдановка – Петровское, занятия защитниками новых рубежей и обустройство позиций являются ложными.

Информация абсолютно не соответствует действительности. Все подразделения ОС остаются на своих позициях в полной готовности к любым действиям противника. Наши защитники на провокации не поддаются и соблюдают режим прекращения огня,

– отметили в штабе.

Военные также напомнили, что вчера, 5 марта, наблюдатели украинской стороны СЦКК зафиксировали провокационный обстрел участка разведения из стрелкового оружия. Оккупанты открывали огонь со своих позиций в районе населенного пункта Викторовка. Такое вызывающее поведение врага лишь свидетельствует о нежелании РФ прекратить войну на Донбассе.

К слову, в течение 5 марта российский оккупанты 10 раз нарушали режим прекращения огня. Традиционно оккупанты применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение – минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. К сожалению, один военнослужащий получил ранение, еще 2 – боевую травму.



Карта разведения войск на Донбассе / Инфографика 24 канала