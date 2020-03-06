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      Бойовики розповсюдили новий фейк про ЗСУ: військові на провокації не ведуться

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      Бойовики розповсюдили фейк, що нібито ЗСУ повернулися на позиції біля Петрівського / Штаб ООС

      Підконтрольні Росії бойовики розповсюдили новий фейк про українських військових. Окупанти переконують, що наші захисники нібито повернулися на позиції в районі Богданівки – Петрівського, де відбулося розведення військ. У штабі ООС таку інформацію заперечили.

      Метою російських окупантів є дискредитація українських підрозділів та звинувачення військових у зриві мінських домовленостей, пише штаб Операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

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      Будь-які новини пропагандистських ЗМІ про нібито повернення підрозділів ООС на ділянку розведення сил та засобів №3 в районі Богданівка – Петрівське, зайняття захисниками нових рубежів та облаштування позицій є неправдивими.

      Інформація абсолютно не відповідає дійсності. Усі підрозділи ОС залишаються на своїх позиціях в повній готовності до будь-яких дій противника. Наші захисники на провокації не піддаються та дотримуються режиму припинення вогню,
      – наголосили у штабі.

      Військові також нагадали, що вчора, 5 березня, спостерігачі української сторони СЦКК зафіксували провокаційний обстріл ділянки розведення зі стрілецької зброї. Окупанти відкривали вогонь зі своїх позицій в районі населеного пункту Вікторівка. Така зухвала поведінка ворога лише свідчить про бажання РФ припинити війну на Донбасі.

      До слова, протягом 5 березня російські окупанти 10 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно окупанти застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння – міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. На жаль, один військовий отримав поранення, ще 2 – бойове ураження.


      Карта розведення військ на Донбасі​ / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Розведення військ Окуповані території Проросійські бойовики Російська пропаганда Збройні сили України Війна на Донбасі Новини України
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