Окупанти здійснили провокаційний обстріл Петрівського

Упродовж доби 5 березня проросійські бойовики на Донбасі 10 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно окупанти застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння – міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

За інформацією пресцентру Об’єднаних сил один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поблизу Авдіївки – тут бойовики били з міномету калібру 82 міліметри (випустили 7 мін), 4 постріли було здійснено зі станкового протитанкового гранатомету також бойовики вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зверніть увагу! Бойовики поширюють фейки про активізацію бойових дій на Донбасі, – розвідка

Набагато гарячіше було в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут окупанти здійснили дев’ять обстрілів українських позицій.

Двічі поруч із Зайцевим – з 82-міліметрових мінометів було випущено 13 мін, також вели обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

– з 82-міліметрових мінометів було випущено 13 мін, також вели обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Новотошківського – з міномету калібру 120 міліметри випустили 10 мін.

– з міномету калібру 120 міліметри випустили 10 мін. Чотири рази в районі населеного пункту Оріхове – зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри було випущено 4 снаряди, з мінометів калібру 120 міліметрів – 7 мін і 2 міни – з 82-міліметрового міномету.

– зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри було випущено 4 снаряди, з мінометів калібру 120 міліметрів – 7 мін і 2 міни – з 82-міліметрового міномету. Поблизу Новозванівки – з протитанкового ракетного комплексу.

– з протитанкового ракетного комплексу. Поруч із Луганським – зі станкового протитанкового гранатомету здійснили 3 постріли, також бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Окрім цього, упродовж минулої доби противник здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3 (Петрівське), застосувавши стрілецьку зброю. На щастя, ніхто не постраждав. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали.

5 березня внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення та ще двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали бойове ураження. Від початку доби 6 березня російські окупаційні війська вогневу активність не проявляли – з українського боку втрат немає.

Упродовж доби 4 березня окупанти здійснили 6 обстрілів українських позицій. Внаслідок бойових дій чотири українських захисники зазнали поранення.



Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу