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      Оккупанты провели провокационный обстрел Петровского

      - Читати новину українською
      Как прошли сутки на Донбассе / ТАСС

      В течение суток 5 марта пророссийские боевики на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня. Традиционно оккупанты применяли запрещенyjt минскими договоренностями вооружение – минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

      Согласно информации пресс-центра Объединенных сил один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

      • возле Авдеевки – здесь боевики били из миномета калибра 82 миллиметра (выпустили 7 мин), 4 выстрела было осуществлено из станкового противотанкового гранатомета, также боевики вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Обратите внимание! Боевики распространяют фейки об активизации боевых действий на Донбассе, – разведка

      Гораздо горячее было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь оккупанты совершили девять обстрелов украинских позиций.

      • Дважды рядом с Зайцевым – из 82-миллиметровых минометов было выпущено 13 мин, также вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
      • Недалеко от Новотошковского – из миномета калибра 120 миллиметра выпустили 10 мин.
      • Четыре раза в районе населенного пункта Ореховое – из ствольной артиллерии калибра 122 миллиметра было выпущено 4 снаряда, из минометов калибра 120 миллиметров – 7 мин и 2 мины – из 82-миллиметрового миномета.
      • Возле Новозвановки – из противотанкового ракетного комплекса.
      • Рядом с Луганским – из станковой противотанкового гранатомета совершили 3 выстрела, также боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Кроме этого, за прошедшие сутки противник совершил провокационный обстрел участка разведения №3 (Петровское), применив стрелковое оружие. К счастью, никто не пострадал. Огонь украинские защитники не открывали.

      5 марта в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение и еще двое военнослужащих Объединенных сил получили боевое повреждение. С начала суток 6 марта российские оккупационные войска огневую активность не проявляли – с украинской стороны потерь нет.

      В течение суток 4 марта оккупанты совершили 6 обстрелов украинских позиций. В результате боевых действий четыре украинских защитника получили ранения.

      пама ОРДЛО карта окупованого Донбасу
      Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Война на Донбассе Пророссийские боевики Новости Украины Операция Объединенных сил
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