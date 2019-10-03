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      Боевики резко увеличили количество обстрелов на Донбассе: где было горячее всего

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      Боевики продолжают обстреливать силы ВСУ на Донбассе
      Боевики продолжают обстреливать силы ВСУ на Донбассе / Иллюстративное фото

      Оккупационные войска России продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. 2 октября боевики аж 30 раз открывали огонь по украинским военным. К сожалению, один боец получил ранение.

      Оккупанты палили по украинским бойцам из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 122 и 82 миллиметров, минометов, вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, пишет штаб ООС.

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      Оккупанты трижды открывали огонь по украинским защитникам в районе участка разведения сил и средств неподалеку Золотого.

      Кроме того, подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов: Павлополя, Новотроицкого, Авдеевки, Водяного, Михайловки, Новогнатовки, Новогригорьевки, Верхнеторецкого, Крымского, Зайцево, Катериновки, Южного, Новолуганского, Золотого, Новгородского, Троицкого, Кряковки, Хутора Свободного и Луганского.

      В результате вражеского обстрела один военный из состава Объединенных сил получил ранение,
      – отметили в штабе.

      Одновременно, от начала суток, 3 октября, оккупанты уже успели 10 раз открыть огонь по позициям украинских военных возле Новогнатовки, Новотроицкого, Водяного, Березового, Павлополя, Луганского и Новолуганского. К счастью, потерь среди бойцов ВСУ из-за вражеских обстрелов нет.

      окуповані райони ДонбасуОккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
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