Бойовики різко збільшили кількість обстрілів на Донбасі: де було найгарячіше

Окупаційні війська Росії продовжують обстрілювати позиції Збройних сил на Донбасі. 2 жовтня бойовики аж 30 разів відкривали вогонь по українських військових. На жаль, один боєць отримав поранення.

Окупанти гатили по українських бійцях із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 122 та 82 міліметрів, мінометів, озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, пише штаб ООС.

Читайте також: У законі "Про особливий статус Донбасу" закладуть запобіжники, – політолог

Окупанти тричі відкривали вогонь по українських захисниках в районі ділянки розведення сил і засобів неподалік Золотого.

Окрім того, підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі низки населених пунктів: Павлополя, Новотроїцького, Авдіївки, Водяного, Михайлівки, Новогнатівки, Новогригорівки, Верхньоторецького, Кримського, Зайцевого, Катеринівки, Південного, Ноголуганського, Золотого, Новгородського, Троїцького, Кряківки, Хутора Вільного та Луганського.

Унаслідок ворожого обстрілу один військовий зі складу Об'єднаних сил отримав поранення,

– наголосили у штабі.

Водночас, від початку доби, 3 жовтня, окупанти вже стигли 10 разів відкрити вогонь по позиціях українських військових біля Новогнатівки, Новотроїцького, Водяного, Березового, Павлополя, Луганського та Новолуганського. На щастя, втрат серед бійців ЗСУ через ворожі обстріли немає.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу