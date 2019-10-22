Боевики снова обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: где было горячее всего

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. 21 октября боевики 17 раз открывали огонь по украинским военных. К счастью, потерь среди защитников нет.

Оккупанты били по украинским бойцам из стрелкового оружия и гранатометов различных систем, пишет штаб ООС.

Читайте также: В США хотят признать "Азов" террористической организацией: реакция полка

Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:

Водяного на Приазовье,

Талаковки,

Авдеевки, Пищевика,

Верхнеторецкого,

Красногоровки,

Широкино

Марьинки,

Орехового,

Золотого-4,

Попасной,

Зайцево.

В результате обстрелов, потерь среди военных Объединенных сил нет,

– отметили в штабе.

В то же время, с начала суток, 22 октября, оккупанты уже успели дважды нарушить режим прекращения огня. Они били по украинским защитникам неподалеку Зайцево из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 миллиметров.

К счастью, погибших среди бойцов ВСУ из-за вражеских обстрелов нет.

Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала