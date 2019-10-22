Боевики снова обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: где было горячее всего
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. 21 октября боевики 17 раз открывали огонь по украинским военных. К счастью, потерь среди защитников нет.
Оккупанты били по украинским бойцам из стрелкового оружия и гранатометов различных систем, пишет штаб ООС.
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Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:
- Водяного на Приазовье,
- Талаковки,
- Авдеевки, Пищевика,
- Верхнеторецкого,
- Красногоровки,
- Широкино
- Марьинки,
- Орехового,
- Золотого-4,
- Попасной,
- Зайцево.
В результате обстрелов, потерь среди военных Объединенных сил нет,
– отметили в штабе.
В то же время, с начала суток, 22 октября, оккупанты уже успели дважды нарушить режим прекращения огня. Они били по украинским защитникам неподалеку Зайцево из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 миллиметров.
К счастью, погибших среди бойцов ВСУ из-за вражеских обстрелов нет.