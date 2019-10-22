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      Боевики снова обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: где было горячее всего

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      Боевики снова обстреляли украинских бойцов на Донбассе
      Боевики снова обстреляли украинских бойцов на Донбассе / Иллюстративное фото

      Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. 21 октября боевики 17 раз открывали огонь по украинским военных. К счастью, потерь среди защитников нет.

      Оккупанты били по украинским бойцам из стрелкового оружия и гранатометов различных систем, пишет штаб ООС.

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      Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:

      • Водяного на Приазовье,
      • Талаковки,
      • Авдеевки, Пищевика,
      • Верхнеторецкого,
      • Красногоровки,
      • Широкино
      • Марьинки,
      • Орехового,
      • Золотого-4,
      • Попасной,
      • Зайцево.

      В результате обстрелов, потерь среди военных Объединенных сил нет,
      – отметили в штабе.

      В то же время, с начала суток, 22 октября, оккупанты уже успели дважды нарушить режим прекращения огня. Они били по украинским защитникам неподалеку Зайцево из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 миллиметров.

      К счастью, погибших среди бойцов ВСУ из-за вражеских обстрелов нет.

       

      окуповані райони донбасуОккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Война на Донбассе
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