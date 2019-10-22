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      Бойовики знову обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: де було найгарячіше

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      Бойовики знову обстріляли українських бійців на Донбасі
      Бойовики знову обстріляли українських бійців на Донбасі / Ілюстративне фото

      Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил на Донбасі. 21 жовтня бойовики 17 разів відкривали вогонь по українських військових. На щастя, втрат серед захисників немає.

      Окупанти гатили по українських бійцях зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем, пише штаб ООС.

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      Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі низки населених пунктів:

      • Водяного на Приазов'ї,
      • Талаківки,
      • Авдіївки, Пищевика,
      • Верхньоторецького,
      • Красногорівки,
      • Широкиного,
      • Мар'їнки,
      • Оріхового,
      • Золотого-4,
      • Попасної,
      • Зайцевого.

      Унаслідок обстрілів, втрат серед військових Об'єднаних сил немає,
      – наголосили у штабі.

      Водночас, від початку доби, 22 жовтня, окупанти вже встигли двічі порушити режим припинення вогню. Вони гатили по українських захисниках неподалік Зайцевого із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметрів.

      На щастя, загиблих серед бійців ЗСУ через ворожі обстріли немає.

       

      окуповані райони донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил
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