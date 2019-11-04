Боевики снова применили запрещенное оружие на Донбассе: украинский боец получил ранение

Пророссийские боевики в течение 3 ноября 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Вследствие обстрелов 1 боец Операции Объединенных сил получил ранение, потерь нет.

Для обстрелов российские оккупационные войска применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 миллиметра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, сообщили в штабе ООС.

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Где и из какого оружия пророссийские боевики устраивали обстрелы на Донбассе?

Возле Песков и Пищевика оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Водяного , что на Приазовье, били из гранатометов различных систем;

, что на Приазовье, били из гранатометов различных систем; возле Павлополя – из стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы;

– из стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы; неподалеку от Новолуганского – из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов;

– из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов; вблизи Хутора Свободного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

– из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; в районе Золотого (за пределами участка разведения войск) – из крупнокалиберных пулеметов;

возле Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

– из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Зайцевого – из станкового противотанкового гранатомета, стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

– из станкового противотанкового гранатомета, стрелкового оружия и автоматических гранатометов; недалеко от Южного – из крупнокалиберных пулеметов и ручных и станковых противотанковых гранатометов;

– из крупнокалиберных пулеметов и ручных и станковых противотанковых гранатометов; возле Новозвановки – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала понедельника, 4 ноября, пророссийские боевики обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 миллиметра позиции бойцов ООС неподалеку от Новолуганского. Потерь нет.

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