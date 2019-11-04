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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Боевики снова применили запрещенное оружие на Донбассе: украинский боец получил ранение

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      Боевики обстреляли украинских военных на Донбассе из 82-миллиметровых минометов, запрещенных минскими соглашениями
      Боевики обстреляли украинских военных на Донбассе из 82-миллиметровых минометов, запрещенных минскими соглашениями / oruzhie.info (иллюстративное фото)

      Пророссийские боевики в течение 3 ноября 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Вследствие обстрелов 1 боец Операции Объединенных сил получил ранение, потерь нет.

      Для обстрелов российские оккупационные войска применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 миллиметра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, сообщили в штабе ООС.

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      Где и из какого оружия пророссийские боевики устраивали обстрелы на Донбассе?

      • Возле Песков и Пищевика оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • неподалеку Водяного, что на Приазовье, били из гранатометов различных систем;
      • возле Павлополя – из стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы;
      • неподалеку от Новолуганского – из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
      • вблизи Хутора Свободного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
      • в районе Золотого (за пределами участка разведения войск) – из крупнокалиберных пулеметов;
      • возле Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Зайцевого – из станкового противотанкового гранатомета, стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
      • недалеко от Южного – из крупнокалиберных пулеметов и ручных и станковых противотанковых гранатометов;
      • возле Новозвановки – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

      С начала понедельника, 4 ноября, пророссийские боевики обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 миллиметра позиции бойцов ООС неподалеку от Новолуганского. Потерь нет.

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      карта окупованих територій Донбасу ОРДЛО мапа

      blog_ava
      Путин готов к нормандской встречи, но при одном условии
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Пророссийские боевики Оккупированные территории Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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