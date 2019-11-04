Боевики снова применили запрещенное оружие на Донбассе: украинский боец получил ранение
Пророссийские боевики в течение 3 ноября 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Вследствие обстрелов 1 боец Операции Объединенных сил получил ранение, потерь нет.
Для обстрелов российские оккупационные войска применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 миллиметра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, сообщили в штабе ООС.
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Где и из какого оружия пророссийские боевики устраивали обстрелы на Донбассе?
- Возле Песков и Пищевика оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Водяного, что на Приазовье, били из гранатометов различных систем;
- возле Павлополя – из стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы;
- неподалеку от Новолуганского – из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
- вблизи Хутора Свободного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Золотого (за пределами участка разведения войск) – из крупнокалиберных пулеметов;
- возле Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Зайцевого – из станкового противотанкового гранатомета, стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
- недалеко от Южного – из крупнокалиберных пулеметов и ручных и станковых противотанковых гранатометов;
- возле Новозвановки – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
С начала понедельника, 4 ноября, пророссийские боевики обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 миллиметра позиции бойцов ООС неподалеку от Новолуганского. Потерь нет.
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