Бойовики знову застосували заборонену зброю на Донбасі: український боєць зазнав поранення

Проросійські бойовики протягом 3 листопада 14 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів 1 боєць Операції Об’єднаних сил зазнав поранення, втрат немає.

Задля обстрілів російські окупаційні війська застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю, повідомили у штабі ООС.

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Де і з якої зброї проросійські бойовики влаштовували обстріли на Донбасі?

Біля Пісків і Пищевика окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік від Водяного , що на Приазов'ї, гатили з гранатометів різних систем;

, що на Приазов'ї, гатили з гранатометів різних систем; біля Павлополя – зі стрілецькою зброєю включно з великокаліберними кулеметами;

– зі стрілецькою зброєю включно з великокаліберними кулеметами; неподалік від Новолуганського – зі стрілецької зброї та станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;

– зі стрілецької зброї та станкових протитанкових і автоматичних гранатометів; поблизу Хутора Вільного – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

– з підствольних гранатометів та стрілецької зброї; у районі Золотого (поза межами ділянки розведення військ) – з великокаліберних кулеметів;

біля Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

– з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Зайцевого – зі станкового протитанкового гранатомета, стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;

– зі станкового протитанкового гранатомета, стрілецької зброї та автоматичних гранатометів; неподалік від Південного – з великокаліберних кулеметів та ручних і станкових протитанкових гранатометів;

– з великокаліберних кулеметів та ручних і станкових протитанкових гранатометів; біля Новозванівки – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.



З початку понеділка, 4 листопада, проросійські бойовики обстріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 міліметри позиції бійців ООС неподалік від Новолуганського. Втрат немає.

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