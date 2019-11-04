Бойовики знову застосували заборонену зброю на Донбасі: український боєць зазнав поранення
Проросійські бойовики протягом 3 листопада 14 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів 1 боєць Операції Об’єднаних сил зазнав поранення, втрат немає.
Задля обстрілів російські окупаційні війська застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю, повідомили у штабі ООС.
Читайте також: Розведення військ на Донбасі: що зараз відбувається у Золотому та Катеринівці – фоторепортаж
Де і з якої зброї проросійські бойовики влаштовували обстріли на Донбасі?
- Біля Пісків і Пищевика окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- неподалік від Водяного, що на Приазов'ї, гатили з гранатометів різних систем;
- біля Павлополя – зі стрілецькою зброєю включно з великокаліберними кулеметами;
- неподалік від Новолуганського – зі стрілецької зброї та станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;
- поблизу Хутора Вільного – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
- у районі Золотого (поза межами ділянки розведення військ) – з великокаліберних кулеметів;
- біля Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Зайцевого – зі станкового протитанкового гранатомета, стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;
- неподалік від Південного – з великокаліберних кулеметів та ручних і станкових протитанкових гранатометів;
- біля Новозванівки – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
З початку понеділка, 4 листопада, проросійські бойовики обстріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 міліметри позиції бійців ООС неподалік від Новолуганського. Втрат немає.
Читайте також: Волонтер подарував військовим літак: деталі