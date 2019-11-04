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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Бойовики знову застосували заборонену зброю на Донбасі: український боєць зазнав поранення

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      Бойовики обстріляли українських військових на Донбасі з 82-міліметрових мінометів, заборонених мінськими угодами
      Бойовики обстріляли українських військових на Донбасі з 82-міліметрових мінометів, заборонених мінськими угодами / oruzhie.info (ілюстративне фото)

      Проросійські бойовики протягом 3 листопада 14 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів 1 боєць Операції Об’єднаних сил зазнав поранення, втрат немає.

      Задля обстрілів російські окупаційні війська застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю, повідомили у штабі ООС.

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      Де і з якої зброї проросійські бойовики влаштовували обстріли на Донбасі?

      • Біля Пісків і Пищевика окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
      • неподалік від Водяного, що на Приазов'ї, гатили з гранатометів різних систем;
      • біля Павлополя – зі стрілецькою зброєю включно з великокаліберними кулеметами;
      • неподалік від Новолуганського – зі стрілецької зброї та станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;
      • поблизу Хутора Вільного – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
      • у районі Золотого (поза межами ділянки розведення військ) – з великокаліберних кулеметів;
      • біля Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Зайцевого – зі станкового протитанкового гранатомета, стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;
      • неподалік від Південного – з великокаліберних кулеметів та ручних і станкових протитанкових гранатометів;
      • біля Новозванівки – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.


      З початку понеділка, 4 листопада, проросійські бойовики обстріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 міліметри позиції бійців ООС неподалік від Новолуганського. Втрат немає.

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      карта окупованих територій Донбасу ОРДЛО мапа

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Окуповані території Проросійські бойовики
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