Боевики стреляли на Донбассе 10 раз, двое украинских военных ранены

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать режим тишины. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов, противотанкового ракетного комплекса и гранатометов.

Ворог продовжує гатити по позиціях українських військових. Як повідомили у штабі Операції об'єднаних сил, з початку доби 18 березня окупанти ще один раз обстріляли українських військових поблизу Мар'їнки.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 6 обстрілів, а саме:

двічі поблизу Павлополя – з 82-міліметрових мінометів – 5 мін, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Старогнатівки – з мінометів калібру 120 міліметрів – 18 мін;

неподалік Широкиного – з 82-міліметрових мінометів – 5 мін;

поруч із Славним – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів.



Чотири обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

двічі в районі населеного пункту Новолуганське – з 82-міліметрових мінометів – 5 мін, а також з протитанкового ракетного комплексу;

поруч з Оріховим – з мінометів калібру 82 – 5 мін;

неподалік Новотошківського – з 82-міліметрових мінометів – 15 мін.

Окрім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Важливо! Попри режим тиші, окупанти щодня продовжують обстрілювати позиції бійців ЗСУ на Донбасі. Від початку 2020 року загинули вже 23 військових – їхні імена дивіться за посиланням.

На щастя, бойових втрат за останню добу немає.