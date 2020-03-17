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      Конфликт на Донбассе превратился из международного во внутренний: анализ британских СМИ

      - Читати новину українською

      Аналитическая платформа VoxUkraine опубликовала исследование, которое показывает, как в британских СМИ понимают тему аннексии Крыма и войны на Донбассе и когда они воспринимаются как проблемы Запада.

      Автор исследования Рэнс Вайлдеромн отмечает: СМИ, особенно известные ежедневные газеты, отражают то, что элиты и другие выдающиеся люди думают и делают. Эти исследования продемонстрировали их влияние на определение повестки дня. Эта статья посвящена сугубо британским СМИ, однако в следующих статьях авторы обещают сравнить главные выводы этой статьи с тем, как войну в Украине освещают медиа Германии и США.

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      Исследование показывает, что за время развития войны эта проблема перешла из разряда "нашей" (для Запада) к категории "их" (сторон конфликта). Такое изменение понимания возникло из неуверенности относительно конфликта на Донбассе, которая в свою очередь вызвана последовательными усилиями России опровергнуть свое участие в войне.

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      Как проводили исследования?

      Авторы исследования проанализировали 538 газетных статей британских изданий Sun (крупнейшая британская газета и самое большое издание правоцентристов/популистов) и Daily Mirror (четвертая по величине британская газета и самая большая левоцентристская газета).

      Анализ проводили методом тематического моделирования. Статьи попадали в выборку, если они содержали термин "Украина" и по крайней мере один из терминов "Донбасс", "Донецк", "Луганск" или "Крым".

      Что показало исследование?

      Однозначные обвинения и осуждения причастности России к Донбассу достаточно редкие. В основном они использовались для темы аннексии Крыма. Этот конфликт был вынесен за пределы локального контекста, стал актуальным для международных дел и воспринимался как вопрос, который может даже привести к новой "холодной войне".

      Вопрос участия России в войне на Донбассе почти полностью игнорируется. В течение 2014-2019 годов в Sun и Daily Mirror есть только несколько четких заявлений о том, что "повстанцы" или "сепаратисты" получили российскую поддержку

      Анализ также показал, что в начале событий в марте 2014 года основной рамкой восприятия был "международный конфликт", но примерно через три месяца рамка изменилась на "внутренний конфликт", и впоследствии использовалась как основной способ осмысления войны на Донбассе. В конце концов новости об этих двух конфликтах почти исчезли.

      Какие выводы мы можем сделать?

      Переход от восприятия ситуации как международного конфликта к локальному может быть проблемой.

      Мария Альтшуллер в Harvard International Review предупреждает, что если украинские конфликты исчезают из сознания общественности, это препятствует пути к миру: "Учитывая нынешне безразличие Запада к хаосу в регионе Донбасса, Восточная Украина может быть обречена стать одной из длительных "замороженных зон", которые очень часто появляются после российских вторжений в соседние страны",
      – говорится в публикации.

      Альтшуллер также указывает на схожие случаи, когда Россия стремилась усилить свое влияние в постсоветских государствах, сговариваясь с местными сепаратистами, например, в молдавском Приднестровье или грузинских Южной Осетии и Абхазии. Статьи о Крыме и Донбассе содержат ряд ссылок на эти конфликты. Почти все они вышли непосредственно после аннексии Крыма в марте 2014 года из-за опасений о продлении российского военного вмешательства в эти регионы. Однако с уменьшением освещения тем Крыма и конфликтов на Донбассе сравнение с подобными конфликтами, связанными с Россией, также исчезли.

      Двусмысленность, порожденная последовательными возражениями России причастности к войне на Донбассе, может заставить людей отключиться от проблемы и начать терять чувство ответственности. Хотя ситуация в Крыму была достаточно однозначной, непонятный характер событий на Донбассе является, вероятно, одним из ключевых факторов, который способствовал разделению между "нами" (Западом) и "ими" (сторонами, участвующими в войне),
      – говорят авторы исследования.

      Этому дискурсивному разделению способствуют и скрытые дезинформационные кампании через средства массовой информации и соцсети и отказ России от признания своего участия в конфликте на Донбассе, который можно понимать как открытое распространение дезинформации.

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Война на Донбассе Украина – Россия
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