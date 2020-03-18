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      Бойовики стріляли на Донбасі 10 разів, двоє українських військових поранені

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      Бойовики стріляли на Донбасі 10 разів / Фото 24 каналу

      Збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати режим тиші. Противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів, протитанкового ракетного комплексу і гранатометів.

      Ворог продовжує гатити по позиціях українських військових. Як повідомили у штабі Операції об'єднаних сил, з початку доби 18 березня окупанти ще один раз обстріляли українських військових поблизу Мар'їнки.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 6 обстрілів, а саме:

      • двічі поблизу Павлополя – з 82-міліметрових мінометів – 5 мін, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • неподалік населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • поблизу Старогнатівки – з мінометів калібру 120 міліметрів – 18 мін;
      • неподалік Широкиного – з 82-міліметрових мінометів – 5 мін;
      • поруч із Славним – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів.


      Чотири обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

      • двічі в районі населеного пункту Новолуганське – з 82-міліметрових мінометів – 5 мін, а також з протитанкового ракетного комплексу;
      • поруч з Оріховим – з мінометів калібру 82 – 5 мін;
      • неподалік Новотошківського – з 82-міліметрових мінометів – 15 мін.

      Окрім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське – з автоматичного станкового гранатометау та стрілецької зброї. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

      Важливо! Попри режим тиші, окупанти щодня продовжують обстрілювати позиції бійців ЗСУ на Донбасі. Від початку 2020 року загинули вже 23 військових – їхні імена дивіться за посиланням.

      На щастя, бойових втрат за останню добу немає.

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Збройні сили України Окуповані території Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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