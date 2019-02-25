Боевики убили украинского военного на Донбассе: силы ООС ударили в ответ

В результате обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе 25 февраля погиб 1 военнослужащий Объединенных сил, еще 1 украинский боец получил ранения. Украинские подразделения, которые попали под обстрелы, дали противнику адекватный ответ из штатного вооружения.

С начала суток 25 февраля российские оккупационные силы 6 раз обстреляли позиции украинских войск, сообщили в штабе ООС. При этом оккупанты трижды применили запрещенное минскими соглашениями вооружение: выпустили 85 снарядов и мин калибров 122 и 120 миллиметров.

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Под вражеские обстрелы в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" попали украинские военные в районе Лебединского. Там пророссийские боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров.

Из минометов калибра 120 миллиметров российские оккупанты ударили по бойцах ООС вблизи Водяного.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг вел огонь из стрелкового и снайперского оружия по украинским военным в районе Хутора Вольного, Новоалександровки и Новогородского.

Из ручных и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели обстрелы вблизи Новотошковского.



