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      Боевики убили украинского военного на Донбассе: силы ООС ударили в ответ

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      Ситуация на Донбассе: от обстрелов боевиков погиб украинский военный
      Ситуация на Донбассе: от обстрелов боевиков погиб украинский военный / 24 канал

      В результате обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе 25 февраля погиб 1 военнослужащий Объединенных сил, еще 1 украинский боец получил ранения. Украинские подразделения, которые попали под обстрелы, дали противнику адекватный ответ из штатного вооружения.

      С начала суток 25 февраля российские оккупационные силы 6 раз обстреляли позиции украинских войск, сообщили в штабе ООС. При этом оккупанты трижды применили запрещенное минскими соглашениями вооружение: выпустили 85 снарядов и мин калибров 122 и 120 миллиметров.

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      Под вражеские обстрелы в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" попали украинские военные в районе Лебединского. Там пророссийские боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров.

      Из минометов калибра 120 миллиметров российские оккупанты ударили по бойцах ООС вблизи Водяного.

      В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг вел огонь из стрелкового и снайперского оружия по украинским военным в районе Хутора Вольного, Новоалександровки и Новогородского.

      Из ручных и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели обстрелы вблизи Новотошковского.


       

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      Теги: Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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