Бойовики вбили українського військового на Донбасі: сили ООС вдарили у відповідь

Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі 25 лютого загинув 1 військовослужбовець Об'єднаних сил, ще 1 український боєць отримав поранення. Українські підрозділи, які потрапили під обстріли, дали противнику адекватну відповідь зі штатного озброєння.

З початку доби 25 лютого російські окупаційні сили 6 разів обстріляли позиції українських військ, повідомили у штабі ООС. При цьому окупанти тричі застосували заборонене мінськими угодами озброєння: випустили 85 снарядів та мін калібрів 122 та 120 міліметрів.

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Під ворожі обстріли у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" потрапили українські військові в районі Лебединського. Там проросійські бойовики гатили з артилерійських систем калібру 122 міліметри та мінометів калібру 120 міліметрів.

З мінометів калібру 120 міліметрів російські окупанти вдарили по бійцях ООС поблизу Водяного.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог вів вогонь зі стрілецької та снайперської зброї по українських військових у районі Хутора Вільного, Новоолександрівки та Новогородського.

З ручних та автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї окупанти вели обстріли поблизу Новотошківського.



