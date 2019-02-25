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      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Бойовики вбили українського військового на Донбасі: сили ООС вдарили у відповідь

      257 Читать новость на русском
      Ситуація на Донбасі: від обстрілів бойовиків загинув український військовий
      Ситуація на Донбасі: від обстрілів бойовиків загинув український військовий / 24 канал

      Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі 25 лютого загинув 1 військовослужбовець Об'єднаних сил, ще 1 український боєць отримав поранення. Українські підрозділи, які потрапили під обстріли, дали противнику адекватну відповідь зі штатного озброєння.

      З початку доби 25 лютого російські окупаційні сили 6 разів обстріляли позиції українських військ, повідомили у штабі ООС. При цьому окупанти тричі застосували заборонене мінськими угодами озброєння: випустили 85 снарядів та мін калібрів 122 та 120 міліметрів.

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      Під ворожі обстріли у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" потрапили українські військові в районі Лебединського. Там проросійські бойовики гатили з артилерійських систем калібру 122 міліметри та мінометів калібру 120 міліметрів.

      З мінометів калібру 120 міліметрів російські окупанти вдарили по бійцях ООС поблизу Водяного.

      У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог вів вогонь зі стрілецької та снайперської зброї по українських військових у районі Хутора Вільного, Новоолександрівки та Новогородського.

      З ручних та автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї окупанти вели обстріли поблизу Новотошківського.


       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
      Джерело: 24 канал
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