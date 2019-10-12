Боевики ударили из запрещенных минометов по Донбассу

Пророссийские боевики в течении 11 октября 8 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. В частности, вели огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 миллиметра, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов не пострадал и не погиб ни один украинский военный. Читайте также: Сколько украинцев считают, что на Донбассе воюют Россия и США Где и из какого оружия пророссийские боевики обстреливали Донбасс Вблизи Водяного оккупанты били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Талаковки – с станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

возле Славного и Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов;

возле Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Южного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. С начала суток 12 октября российские оккупационные силы осуществили 4 раза обстрелы: возле Водяного оккупанты били со станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 120 миллиметров;

вблизи Пищевика – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку от Новогнатовки – с станковойго противотанкового гранатомета.