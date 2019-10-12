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      Боевики ударили из запрещенных минометов по Донбассу

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      Пророссийские боевики вели на Донбассе огонь из 120-миллиметровых минометов
      Пророссийские боевики вели на Донбассе огонь из 120-миллиметровых минометов / red.msk.ru (иллюстративное фото)

      Пророссийские боевики в течении 11 октября 8 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. В частности, вели огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 миллиметра, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

      Вследствие вражеских обстрелов не пострадал и не погиб ни один украинский военный.

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      Где и из какого оружия пророссийские боевики обстреливали Донбасс

      • Вблизи Водяного оккупанты били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • неподалеку от Талаковки – с станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
      • возле  Славного и Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов;
      • возле Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • в районе Южного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

      С начала суток 12 октября российские оккупационные силы осуществили 4 раза обстрелы:

      • возле Водяного оккупанты били со станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 120 миллиметров;
      • вблизи Пищевика – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
      • неподалеку от Новогнатовки – с станковойго противотанкового гранатомета.

      окуповані території Донбас карта Донеччина Луганщина які райони окуповані карта

      blog_ava
      Турецкие военные обстреляли спецназовцев США в Сирии, – СМИ
      сегодня
      831
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Оккупированные территории
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