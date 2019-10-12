Боевики ударили из запрещенных минометов по Донбассу
Пророссийские боевики в течении 11 октября 8 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. В частности, вели огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 миллиметра, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов не пострадал и не погиб ни один украинский военный.
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Где и из какого оружия пророссийские боевики обстреливали Донбасс
- Вблизи Водяного оккупанты били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Талаковки – с станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- возле Славного и Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов;
- возле Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- в районе Южного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
С начала суток 12 октября российские оккупационные силы осуществили 4 раза обстрелы:
- возле Водяного оккупанты били со станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 120 миллиметров;
- вблизи Пищевика – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новогнатовки – с станковойго противотанкового гранатомета.
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