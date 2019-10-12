Бойовики вдарили з заборонених мінометів по Донбасу

Проросійські бойовики протягом 11 жовтня 8 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. Зокрема, вели вогонь із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів не постраждав і не загинув жоден український військовий. Читайте також: Скільки українців вважають, що на Донбасі воюють Росія і США Де і з якої зброї проросійські бойовики обстрілювали Донбас? Поблизу Водяного окупанти гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік від Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

біля Славного та Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;

біля Новолуганського – з мінометів калібру 120 і 82 міліметри, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

у районі Південного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Від початку доби 12 жовтні російські окупаційні сили здійснили 4 рази обстріли: біля Водяного окупанти били зі станкових протитанкових гранатометів та мінометів калібру 120 міліметрів;

поблизу Пищевика – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

неподалік від Новогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомета.