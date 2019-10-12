Бойовики вдарили з заборонених мінометів по Донбасу
Проросійські бойовики протягом 11 жовтня 8 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. Зокрема, вели вогонь із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів не постраждав і не загинув жоден український військовий.
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Де і з якої зброї проросійські бойовики обстрілювали Донбас?
- Поблизу Водяного окупанти гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік від Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- біля Славного та Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;
- біля Новолуганського – з мінометів калібру 120 і 82 міліметри, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- у районі Південного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Від початку доби 12 жовтні російські окупаційні сили здійснили 4 рази обстріли:
- біля Водяного окупанти били зі станкових протитанкових гранатометів та мінометів калібру 120 міліметрів;
- поблизу Пищевика – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік від Новогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомета.
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