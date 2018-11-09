Боевики удерживают несколько тысяч человек в захваченных тюрьмах в нечеловеческих условиях,– СБУ

На оккупированной территории Луганской области несколько тысяч людей удерживаются в захваченных боевиками исправительных учреждениях в нечеловеческих условиях. Они лишены медицинской и правовой помощи, над ними издеваются морально и физически.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Смотрите также: С оккупированного Донбасса попытались вывезти целый арсенал военных средств поражения: фото и видео

В ведомстве отмечают, что сотрудники Службы безопасности установили почти полторы тысячи человек, которые причастны к функционированию пенитенциарной системы незаконных вооруженных формирований "ЛНР"

Так, в СБУ обратился бывший заключенный, который прибыл на подконтрольную украинской власти территорию после отбывания наказания в исправительных колониях на временно оккупированной территории Славяносербского района Луганщины.

По его словам, осужденные почувствовали на себе физические и моральные унижения сразу после начала оккупации.

Очевидец рассказывает, что в колонии регулярно приезжал так называемый спецназ "ЛНР" для отработки на осужденных насильственных методов подавления неповиновения.

Заключенных били, стреляли из автоматов над головами. В знак протеста осужденные несколько раз срывали флаг так называемой «ЛНР» и поднимали над колонией национальный флаг Украины,

– говорится в сообщении.

По свидетельствам еще одного бывшего узника, в исправительное учреждение приезжали боевики из различных незаконных формирований. На территорию "зоны", в частности, заходили "казаки", которые призывали вместе с ними идти воевать "за атамана Козицина" против сил антитеррористической операции.

Отбыв наказание, немало бывших заключенных пытаются выехать с временно оккупированной территории и начать новую жизнь в свободной Украине.

Смотрите также: Какие результаты псевдовыборов на Донбассе "нарисовала" Россия: оперативные данные СБУ

В ведомстве отмечают, что Служба безопасности Украины продолжает документировать противоправную деятельность представителей террористической организации "ЛНР" для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. По материалам СБУ двенадцати руководителям так называемого управления наказаний боевиков заочно объявлено подозрение.