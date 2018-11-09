Бойовики утримують кілька тисяч осіб у захоплених в'язницях в нелюдських умовах, – СБУ

На окупованій території Луганської області декілька тисяч людей утримуються у захоплених бойовиками виправних закладах у нелюдських умовах. Вони позбавлені медичної та правової допомоги, над ними знущаються морально та фізично.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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У відомстві зазначають, що співробітники Служби безпеки встановили майже півтори тисячі осіб, які причетні до функціонування пенітенціарної системи незаконних збройних формувань "ЛНР"

Так, до СБУ звернувся колишній в’язень, який прибув на підконтрольну українській владі територію після відбування покарання у виправних колоніях на тимчасово окупованій території Слов’яносербського району Луганщини.

За його словами, засуджені відчули на собі фізичні та моральні приниження відразу після початку окупації.

Очевидець розповідає, що до колонії регулярно приїжджав так званий спецназ "ЛНР" для відпрацювання на засуджених насильницьких методів придушення непокори.

В’язнів били, стріляли з автоматів над головами. На знак протесту засуджені кілька разів зривали прапор так званої "ЛНР" і піднімали над колонією національний прапор України,

– йдеться у повідомленні.

За свідченнями ще одного колишнього в’язня, до виправного закладу приїжджали бойовики із різних незаконних формувань. На територію "зони", зокрема, заходили "козаки", які закликали разом з ними йти воювати "за отамана Козицина" проти сил антитерористичної операції.

Відбувши покарання, чимало колишніх в'язнів намагаються виїхати з тимчасово окупованої території та розпочати нове життя у вільній Україні.

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У відомстві зазначають, що Служба безпеки України продовжує документувати протиправну діяльність представників терористичної організації "ЛНР" для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. За матеріалами СБУ дванадцятьом очільникам так званого управління покарань бойовиків заочно оголошено підозру.