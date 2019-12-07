Боевики усилили обстрелы на Донбассе: ранены двое украинских бойцов

В течение суток 6 декабря подконтрольные России боевики 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских действий двое бойцов Объединенных сил получили травмы.

Противник обстреливал украинские позиции из минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

Интересно: Сколько украинцев считают войну на Донбассе гражданской: инфографика

Оккупанты, в частности, совершили 6 обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

дважды вблизи Авдеевки – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Водяного и Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Николаевки – из станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Новогнативки – с СПГ и стрелкового оружия.

Кроме того, враг 8 раз стрелял в зоне действия группировки "Север":

дважды неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

четыре раза у Луганского – из минометов калибра 82 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Троицкого – из станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В ночь на 7 декабря вражеских обстрелов на Донбассе не зафиксировано.