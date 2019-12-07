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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Боевики усилили обстрелы на Донбассе: ранены двое украинских бойцов

      18 Читати новину українською
      Война на Донбассе: боевики 14 раз обстреляли позиции ООС / vchasnoua.com

      В течение суток 6 декабря подконтрольные России боевики 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских действий двое бойцов Объединенных сил получили травмы.

      Противник обстреливал украинские позиции из минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

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      Оккупанты, в частности, совершили 6 обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

      • дважды вблизи Авдеевки – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • у Водяного и Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • неподалеку Николаевки – из станковых противотанковых гранатометов;
      • вблизи Новогнативки – с СПГ и стрелкового оружия.

      Кроме того, враг 8 раз стрелял в зоне действия группировки "Север":

      • дважды неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • четыре раза у Луганского – из минометов калибра 82 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
      • в районе Троицкого – из станковых противотанковых гранатометов;
      • вблизи Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      В ночь на 7 декабря вражеских обстрелов на Донбассе не зафиксировано.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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