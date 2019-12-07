Бойовики посилили обстріли на Донбасі: поранено двох українських бійців

Протягом доби 6 грудня підконтрольні Росії бойовики 14 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок ворожих дій двоє бійців Об'єднаних сил зазнали травм.

Противник обстрілював українські позиції з мінометів калібрів 82 і 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.

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Окупанти, зокрема, здійснили 6 обстрілів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

двічі поблизу Авдіївки – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

біля Водяного і Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Миколаївки – зі станкових протитанкових гранатометів;

поблизу Новогнатівки – з СПГ та стрілецької зброї.

Крім того, ворог 8 разів стріляв у зоні дії угруповання "Північ":

двічі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

чотири рази біля Луганського – з мінометів калібру 82 мм, СПГ та великокаліберних кулеметів;

у районі Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів;

поблизу Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У ніч проти 7 грудня ворожих обстрілів на Донбасі не зафіксовано.