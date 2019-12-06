Більшість українців вважають конфлікт на Донбасі російською агресією: опитування
Російська агресія проти України з використанням місцевих бойовиків – саме так трактують конфлікт на Донбасі більшість українців. Суто внутрішнім, громадянським конфліктом ситуацію вважають 12% громадян.
Окрім того, 30% українців вважають, що російське вторгнення на Донбас мало на меті підкорення Української держави і включення її до сфери російського впливу. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Фондом Демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва.
Актуально: Скільки українців підтримують розведення сил та вибори на Донбасі: опитування
Як українці визначають конфлікт на Донбасі:
- Російська агресія з використанням місцевих бойовиків – 45%;
- Внутрішній конфлікт в Україні, де одну зі сторін підтримує Росія – 17%;
- Війна Росії із Заходом на території України – 13%;
- Суто внутрішній громадянський конфлікт – 12%;
- Важко відповісти – 11%;
- Інше – 2%.
Так, думка про те, що конфлікт на Донбасі є саме російською агресією, найбільш поширена на Заході (64%) та у Центрі (54%) України, але менш популярна на Сході (24%) та Півдні (22%).
Як українці визначають конфлікт на Донбасі
Водночас значна частина населення Півдня (22%) та Сходу (21%) розглядають цей конфлікт як "суто внутрішній громадянський конфлікт в Україні". Така інтерпретація найбільш поширена серед прихильників "Опозиційної платформи – За життя" – 31%.
Мета російського вторгнення на Донбас: думка українців
- Підкорення Української держави та включення її до сфери російського впливу – 30,2%
- Приєднання до РФ південних і східних областей України (так званої "Новоросії") – 17,7%;
- Використання засобів зовнішньої агресії для зміцнення владного режиму Кремля – 9,8%;
- Захист російськомовного населення – 9,2%;
- Подолання наслідків розпаду СРСР та визнання Росії могутньою світовою державою – 7,6%;
- Важко відповісти – 226%;
- Інше – 3%.
Думку про "підкорення Української держави" найбільше підтримують на Заході та в Центрі – 41% та 35% відповідно. Так само визначають ситуацію на Півдні та Сході лише 20% та 17% респондентів.
Чому Росія вторгнулась на Донбас
Ще 18% громадян вважають, що вторгнення Росії на Донбас було здійснене з метою приєднання до РФ південних та східних областей України.
У те, що метою вторгнення був захист російськомовних громадян на Заході вважають лише 3% опитаних, тоді як на Сході – 22%.
Увага! Опитування проводили з 4 по 19 листопада в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Теоретична похибка не перевищує 2,3%.