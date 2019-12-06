Більшість українців вважають конфлікт на Донбасі російською агресією: опитування

Російська агресія проти України з використанням місцевих бойовиків – саме так трактують конфлікт на Донбасі більшість українців. Суто внутрішнім, громадянським конфліктом ситуацію вважають 12% громадян.

Окрім того, 30% українців вважають, що російське вторгнення на Донбас мало на меті підкорення Української держави і включення її до сфери російського впливу. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Фондом Демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва.

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Як українці визначають конфлікт на Донбасі:

Російська агресія з використанням місцевих бойовиків – 45%;

Внутрішній конфлікт в Україні, де одну зі сторін підтримує Росія – 17%;

Війна Росії із Заходом на території України – 13%;

Суто внутрішній громадянський конфлікт – 12%;

Важко відповісти – 11%;

Інше – 2%.

Так, думка про те, що конфлікт на Донбасі є саме російською агресією, найбільш поширена на Заході (64%) та у Центрі (54%) України, але менш популярна на Сході (24%) та Півдні (22%).



Як українці визначають конфлікт на Донбасі

Водночас значна частина населення Півдня (22%) та Сходу (21%) розглядають цей конфлікт як "суто внутрішній громадянський конфлікт в Україні". Така інтерпретація найбільш поширена серед прихильників "Опозиційної платформи – За життя" – 31%.

Мета російського вторгнення на Донбас: думка українців

Підкорення Української держави та включення її до сфери російського впливу – 30,2%

Приєднання до РФ південних і східних областей України (так званої "Новоросії") – 17,7%;

Використання засобів зовнішньої агресії для зміцнення владного режиму Кремля – 9,8%;

Захист російськомовного населення – 9,2%;

Подолання наслідків розпаду СРСР та визнання Росії могутньою світовою державою – 7,6%;

Важко відповісти – 226%;

Інше – 3%.

Думку про "підкорення Української держави" найбільше підтримують на Заході та в Центрі – 41% та 35% відповідно. Так само визначають ситуацію на Півдні та Сході лише 20% та 17% респондентів.



Чому Росія вторгнулась на Донбас

Ще 18% громадян вважають, що вторгнення Росії на Донбас було здійснене з метою приєднання до РФ південних та східних областей України.

У те, що метою вторгнення був захист російськомовних громадян на Заході вважають лише 3% опитаних, тоді як на Сході – 22%.

Увага! Опитування проводили з 4 по 19 листопада в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Теоретична похибка не перевищує 2,3%.