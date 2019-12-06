Большинство украинцев считают конфликт на Донбассе российской агрессией: опрос

Российская агрессия против Украины с использованием местных боевиков – именно так трактуют конфликт на Донбассе большинство украинцев. Чисто внутренним, гражданским конфликтом ситуацию считают 12% граждан.

Кроме того, 30% украинцев считают, что российское вторжение на Донбасс имело целью покорение украинского государства и включение его в сферу российского влияния. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива.

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Как украинцы определяют конфликт на Донбассе:

Российская агрессия с использованием местных боевиков – 45%;

Внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия – 17%;

Война России с Западом на территории Украины – 13%;

Чисто внутренний гражданский конфликт – 12%;

Затруднились ответить – 11%;

Другое – 2%.

Так, мысль о том, что конфликт на Донбассе является именно российской агрессией, наиболее распространена на Западе (64%) и в Центре (54%) Украины, но менее популярна на Востоке (24%) и на юге (22%).



Как украинцы определяют конфликт на Донбассе

В то же время значительная часть населения Юга (22%) и Востока (21%) рассматривают этот конфликт как "чисто внутренний гражданский конфликт в Украине". Такая интерпретация наиболее распространена среди сторонников "Оппозиционного платформы – За жизнь" – 31%.

Цель российского вторжения на Донбасс: мнение украинцев

Покорение Украинского государства и включения его в сферу российского влияния – 30,2%

Присоединение к РФ южных и восточных областей Украины (так называемой "Новороссии") – 17,7%;

Использование средств внешней агрессии для укрепления правящего режима Кремля – ​​9,8%;

Защита русскоязычного населения – 9,2%;

Преодоление последствий распада СССР и признание России мощной мировой державой – 7,6%;

Затруднились ответить – 22,6%;

Другое – 3%.

Мнение о "покорении Украинского государства" больше всего поддерживают на Западе и в Центре – 41% и 35% соответственно. Так же определяют ситуацию на Юге и Востоке лишь 20% и 17% респондентов.



Почему Россия вторгнулась на Донбасс

Ещё 18% граждан считают, что вторжение России на Донбасс было совершено с целью присоединения к РФ южных и восточных областей Украины.

В том, что целью вторжения была защита русскоязычных граждан на Западе считают лишь 3% опрошенных, тогда как на Востоке – 22%.

Внимание! Опрос проводился с 4 по 19 ноября в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.