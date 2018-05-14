Боевики увидели на улицах оккупированной Горловки необычное явление: видео

Пророссийские боевики удивились неожиданному появлению оленя, который бежал посреди улицы оккупированной Горловки, что в Донецкой области.

Соответствующее видео оккупантов опубликовал блогер Necro Mancer в Twitter.

Читайте также: В небе над оккупированной Горловкой появился украинский флаг: видео

На записи видно, как испуганное животное выбежало из частных владений, после чего ускоренным темпом скрылась в неизвестном направлении. Свидетелями этой картины стали местные боевики.

"Офигеть, под Горловкой. Олени ходят. Все заминировано вокруг, охотиться невозможно, это опасно", – сказал один из них.

Кроме того, запись рассмешила пользователей сети: "Олени не ходят, олени на авто в зеленой форме ездят", "Концентрация оленей на видео зашкаливает", "Олень бежит от оленей".