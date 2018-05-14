Бойовики побачили на вулицях окупованої Горлівки незвичне явище: відео

Проросійські бойовики здивувалися несподіваній появі оленя, який біг посеред вулиці окупованої Горлівки, що в Донецькій області.

Відповідне відео окупантів опублікував блогер Necro Mancer у Twitter.

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На записі видно, як перелякана тварина вибігла з приватних володінь, після чого прискореним темпом сховалася в невідомому напрямку. Свідками цієї картини стали місцеві бойовики.

"Офігіти, під Горлівкою. Олені ходять. Все заміновано навколо, полювати неможливо, це небезпечно", – сказав один з них.

Окрім того, запис розсмішив користувачів мережі: "Олені не ходять, олені на авто в зеленій формі їздять", "Концентрація оленів на відео зашкалює", "Олень біжить від оленів".