Бойовики побачили на вулицях окупованої Горлівки незвичне явище: відео
Проросійські бойовики здивувалися несподіваній появі оленя, який біг посеред вулиці окупованої Горлівки, що в Донецькій області.
Відповідне відео окупантів опублікував блогер Necro Mancer у Twitter.
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На записі видно, як перелякана тварина вибігла з приватних володінь, після чого прискореним темпом сховалася в невідомому напрямку. Свідками цієї картини стали місцеві бойовики.
"Офігіти, під Горлівкою. Олені ходять. Все заміновано навколо, полювати неможливо, це небезпечно", – сказав один з них.
Окрім того, запис розсмішив користувачів мережі: "Олені не ходять, олені на авто в зеленій формі їздять", "Концентрація оленів на відео зашкалює", "Олень біжить від оленів".
Джерело: 24 Канал
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