22:14
14 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
2°C -1°C
  • четверг
    3°C -5°C
  • пятница
    -1°C -9°C
  • суббота
    -6°C -9°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вєсті Кремля. Бойове мистецтво Путіна. Отруєння Скрипаля
Вєсті Кремля
23:01, 13 марта
Вести UA. Гимнотворец Шуфрич. Певческие способности Ляшко
Вєсті.UA
20:57, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, сегодня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН

Боевики в Донбассе понесли значительные потери в течение недели

815 Читати новину українською
Потери боевиков на Донбассе
Потери боевиков на Донбассе / Иллюстративное фото

В течение недели, а именно в период с 6 по 12 марта, на Донбассе погибли 11 боевиков. Эти потери российских оккупационных войск являются подтвержденным.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский нардеп и руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.

Он также уточнил, что погибшие боевики воевали в составе первого и второго армейских корпусов террористов в населенных пунктах Кальмиусское, Новоазовск, Горловка, Макеевка, Донецк и Брянка.

Читайте также: Боевики "ЛДНР" приведены в повышенную степень боевой готовности: известна причина

Тимчук добавил, что в частях и подразделениях 1 и 2 АК на военных полигонах в оккупированной части Донбасса продолжают интенсивно проводиться мероприятия боевой подготовки.

Так, на полигоне "Приморский" завершены сборы с механиками-водителями и операторами наводчиками боевых машин на базе отдельных частей и подразделений 1 и 2 АК начато проведение занятий с личным составом "МВД ЛНР/ДНР" по отработке вопросов ведения боевых действий в городе и организации несения службы на блокпостах.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук