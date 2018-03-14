Боевики в Донбассе понесли значительные потери в течение недели

В течение недели, а именно в период с 6 по 12 марта, на Донбассе погибли 11 боевиков. Эти потери российских оккупационных войск являются подтвержденным.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский нардеп и руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.

Он также уточнил, что погибшие боевики воевали в составе первого и второго армейских корпусов террористов в населенных пунктах Кальмиусское, Новоазовск, Горловка, Макеевка, Донецк и Брянка.

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Тимчук добавил, что в частях и подразделениях 1 и 2 АК на военных полигонах в оккупированной части Донбасса продолжают интенсивно проводиться мероприятия боевой подготовки.

Так, на полигоне "Приморский" завершены сборы с механиками-водителями и операторами наводчиками боевых машин на базе отдельных частей и подразделений 1 и 2 АК начато проведение занятий с личным составом "МВД ЛНР/ДНР" по отработке вопросов ведения боевых действий в городе и организации несения службы на блокпостах.