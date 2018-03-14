Бойовики на Донбасі зазнали значних втрат протягом тижня

Протягом тижня, а саме в період з 6 по 12 березня, на Донбасі загинули 11 бойовиків. Ці втрати російських окупаційних військ є підтвердженими.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав український нардеп та керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Він також уточнив, що загиблі бойовики воювали у складі першого та другого армійських корпусів терористів у населених пунктах Кальміуське, Новоазовськ, Горлівка, Макіївка, Донецьк та Брянка.

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Тимчук додав, що у частинах і підрозділах 1 і 2 АК на військових полігонах в окупованій частині Донбасу продовжують інтенсивно проводитися заходи бойової підготовки.

Так, на полігоні "Приморський" завершені збори з механіками-водіями та операторами навідниками бойових машин, на базі окремих частин і підрозділів 1 і 2 АК розпочато проведення занять з особовим складом "МВС ЛНР/ДНР" з відпрацювання питань ведення бойових дій у місті і організації несення служби на блокпостах.