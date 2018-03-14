Боевики в Донбассе ударили по украинским военным из гранатометов: есть травмированные
Во вторник, 13 марта, боевики на Донбассе 4 раза обстреляли позиции украинских военных. Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил боевую травму.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
В штабе уточнили, что травмированный боец доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья украинского защитника – удовлетворительное.
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Что касается самих обстрелов, то на Луганском направлении боевики обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов укрепления украинских военных недалеко от населенного пункта Луганское. Кроме того, террористы ударили из гранатометов и стрелкового оружия по позициям защитников Украины рядом с Артемовым.
В то же время на Донецком направлении боевики вели огонь из 82-миллиметровых минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песков. Кроме того, из стрелкового оружия террористы обстреляли защитников шахты Бутовка.