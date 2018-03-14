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Полномасштабное наступление России на Украину Турчинов вспомнил важные детали с 2014-гоv

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Александр Турчинов
Александр Турчинов / 24 Канал

В марте 2014-го разведка несколько раз сообщала о намерении россиян начать полномасштабное наступление против Украины – войска Кремля подходили к границе и останавливались.

Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что таких сообщений в марте 2014-го было около четырех.

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По словам секретаря СНБО, российские военные подходили к границе с Украиной в этот период на километровое расстояние и останавливались.

Каждую ночь нам рассказывали, что группа вертолетов взлетела, или из Беларуси, или из России, и летит сюда. И несколько раз так было, когда ударные группы вертолетов летели, вдоль границы разворачивались и летели назад,
– вспомнил Турчинов.

Как отметил секретарь СНБО, от полномасштабного вторжения российских войск Украины спасли добровольцы. Он убежден, что именно добровольцы сдержали Путина и спасли ситуацию - дали время прийти армии, приобрести бронежелеты, каски, оружие

Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Александр Турчинов
Источник: 24 Канал
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