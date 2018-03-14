Повномасштабний наступ Росії на Україну: Турчинов пригадав важливі деталі з 2014-го

У березні 2014-го розвідка кілька разів повідомляла про намір росіян почати повномасштабний наступ проти України – війська Кремля підходили до кордону та зупинялися.

Про це розповів секретар РНБО Олександр Турчинов, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що таких повідомлень у березні 2014-го було близько чотирьох.

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За словами секретаря РНБО, російські військові підходили до кордону з Україною в цей період на кілометрову відстань і зупинялися.

Кожну ніч нам розповідали, що група вертольотів злетіла, чи з Білорусі, чи з Росії, і летить сюди. І декілька разів так було, коли ударні групи вертольотів летіли, вздовж кордону розверталися і летіли назад,

– пригадав Турчинов.

Як зазначив секретар РНБО, від повномаштабного вторгнення російських військ Україну врятували добровольці. Він переконаний, що саме добровольці стримали Путіна і врятували ситуацію – дали час оговтатись армії, придбати бронежелети, каски, зброю.