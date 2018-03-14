Бойовики на Донбасі вдарили по українських військових із гранатометів: є травмовані

Протягом вівторка, 13 березня, бойовики на Донбасі 4 рази обстріляли позиції українських військових. Внаслідок ворожого вогню один український військовий отримав бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

У штабі уточнили, що травмованого бійця доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я українського захисника – задовільний.

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Щодо самих обстрілів, то на Луганському напрямку бойовики обстріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів укріплення українських військових неподалік населеного пункту Луганське. Окрім того, терористи вдарили з гранатометів і стрілецької зброї по позиціях захисників України поруч з Артемовим.

Водночас на Донецькому напрямку бойовики вели вогонь з 82-міліметрових мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по опорних пунктах сил АТО неподалік Пісків. Окрім того, зі стрілецької зброї терористи обстріляли захисників шахти Бутівка.