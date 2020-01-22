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      Боевики в Донецке задержали блогера Болотина: ранее он поддерживал оккупантов

      26 Читати новину українською
      Александр Болотин / Фото из открытых источников

      В оккупированном Донецке таинственно исчез местный блогер Александр Болотин. Также он был членом так называемой "общественной палаты "ДНР". Впоследствии стало известно, что его задержали боевики.

      Об исчезновении Болотина написал ряд блоггеров в соцсетях. По словам журналиста Дениса Казанского, Болотин еще летом признался, что именно боевики первыми начинают обстрел украинских позиций, когда украинские военные соблюдают перемирие. Necro Mancer, со своей стороны, предположил, что Болотин исчез из-за "длинного языка".  

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      Интересно, что ранее Болотин активно поддерживал оккупационные власти в Донбассе и выступал с критикой в ​​сторону украинских военных. Также он входил в так называемую "общественную палату "ДНР".

      Еще в 2016 году он попал в базу сайта "Миротворец". По данным ресурса, родился Болотин 15 августа 1975 года. С 2017 года состоит в браке с Надеждой Болотиной. До задержания был лидером организации "Удобный Донецк" и куратором сообществ в соцсетях "Удобный Донецк. Твой город без проблем" и "Обстановка в Донецке от очевидцев". В сети использует псевдоним "Александр Николаевич".

      Александр Болотин

      Впоследствии блоггер Сеня Анатолич Варм сообщил в фейсбуке, что его задержали представители так называемого "МВД "ДНР". Задержание произошло примерно в 9 утра, и продержали его за решеткой до 18:00. В то же время не давали ему возможности позвонить семье. Соответственно, доступа к адвокату у него не было.

      После оккупанты его привезли домой и провели в его доме обыски, в частности изъяли технику. Кроме того, составили так называемые протоколы о задержании и об изъятии техники, но на руки не отдают. Предварительно, Болотин находиться под стражей в течение 30 суток. Посетить Болотина в СИЗО родные смогут только через двое суток.

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      По словам Варма, причиной задержания Болотина могли стать его последние публикации о коррупции среди оккупантов. Известно, что накануне Болотин опубликовал несколько публикаций в соцсетях, посвященных отсутствию питания в школах Макеевки. Варм предполагает, что задержанного боевики будут "мордовать".

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Пророссийские боевики Оккупированные территории Журналисты Новости Донецка
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