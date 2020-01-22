Бойовики у Донецьку затримали блогера Болотіна: раніше він підтримував окупантів

В окупованому Донецьку таємниче зник місцевий блогер Олександр Болотін. Також він був членом так званої "громадської палати "ДНР". Згодом стало відомим, що його затримали бойовики.

Про зникнення Болотіна написала низка блогерів у соцмережах. За словами журналіста Дениса Казаснького, Болотін іще влітку зізнався, що саме бойовики першими починають обстріл українських позицій, коли українські військові дотримуються перемир'я. Necro Mancer, зі свого боку, припустив, що Болотін зник через "довгий язик".

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Член "общественной палаты ДНР" Александр Болотин признал, что именно ДНРовцы первыми начинают обстрелы позиций ВСУ, когда украинские военные молчат и соблюдают перемирие.



Впервые такое признание сделал человек с той стороны, проживающий в Донецкеhttps://t.co/boWPl5g7DF — Денис Казанський (@den_kazansky) June 9, 2019

Член общественной палаты дЫнЫрЫ Сашка Болотин ранее обвинил опЛоЧленцев в провокационных обстрелах позиций ВСУ и назвал их "быдлом в погонах".

Теперь еще и послал всех недовольных наХуй! pic.twitter.com/yVUpBBvo5G — Дежурный по дЫнЫрЫ (@dezhurka_dYnYrY) June 9, 2019

Цікаво, що раніше Болотін активно підтримував окупаційну владу на Донбасі та виступав із критикою у бік українських військових. Також він входив до так званої "громадської палати "ДНР".

Ще у 20016 році він потрапив до бази сайту "Миротворець". За даними ресурсу, народився Болотін 15 серпня 1975 року. З 2017-го є одруженим на Надії Болотіній. До затримання був лідером організації "Зручний Донецьк" і куратором спільнот у соцмережах "Зручний Донецьк. Твоє місто без проблем " і "Обстановка в Донецьку від очевидців". У мережі використовує псевдонім "Александр Николаевич".

Олександр Болотін

Згодом блогер Сеня Анатоліч Варм повідомив у фейсбуці, що його затримали представники так званого "МВС "ДНР". Затримання відбулося приблизно о 9 ранку, і протримали його за ґратами до 18:00. Водночас не давали його можливості зателефонувати родині. Відповідно, доступу до адвоката у нього не було.

Опісля окупанти його привезли додому та провели у його будинку обшуки, зокрема вилучили техніку. Крім того, склали так звані протоколи про затримання та про вилучення техніки, але на руки не віддають. Попередньо, Болотін перебуватиме під вартою упродовж 30 діб. Відвідати Болотіна в СІЗО рідні зможуть лише через дві доби.

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За словами Варма, причиною затримання Болотіна могли стати його останні публікації про корупцію серед окупантів. Відомо, що напередодні Болотін опублікував кілька публікацій в соцмережах, присвячених відсутності харчування в школах Макіївки. Варм припускає, що затриманого бойовики будуть "мордувати".