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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Боевики ведут огонь из тяжелого вооружения, трое украинских защитников ранены

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За прошедшие сутки, 06 августа, российские оккупационные силы 30 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения.

Как сообщили в штабе Операции Объединенных сил, боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

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"Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Новгородского, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалика, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял украинские позиции возле Новолуганского и Лебединского из 82-мм минометов, а защитники Авдеевки подверглись огневому воздействию из минометов калибром 120 и 82 мм. Также враг применял миномет калибром 120 мм по позициям наших войск вблизи Гнутово", – сообщают военные.

За прошедшие сутки в результате вражеских действий трое украинских военнослужащих получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 7 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Лебединского и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.

По данным разведки один оккупант уничтожен, четыре получили ранения.

 

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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