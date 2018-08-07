Боевики ведут огонь из тяжелого вооружения, трое украинских защитников ранены

За прошедшие сутки, 06 августа, российские оккупационные силы 30 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения.

Как сообщили в штабе Операции Объединенных сил, боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

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"Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Новгородского, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалика, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял украинские позиции возле Новолуганского и Лебединского из 82-мм минометов, а защитники Авдеевки подверглись огневому воздействию из минометов калибром 120 и 82 мм. Также враг применял миномет калибром 120 мм по позициям наших войск вблизи Гнутово", – сообщают военные.

За прошедшие сутки в результате вражеских действий трое украинских военнослужащих получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 7 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Лебединского и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.

По данным разведки один оккупант уничтожен, четыре получили ранения.